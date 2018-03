Buche Roma, parla Fiorello

(Rosario Fiorello - foto Twitter)

"Ieri sulle buche ho fatto 'lo sbarco dell'uomo a Roma'. Invece dell'allunaggio ho fatto l'arromaggio. E' sotto gli occhi di tutti: sono un motociclista, giro in moto e vi posso assicurare che è tosta. Il maltempo c'è stato ma si vede che i lavori prima non erano stati fatti bene, perché se basta una nevicata e una pioggia per creare i crateri...". Così Rosario Fiorello risponde a una domanda dei cronisti sulle buche nella Capitale, a margine di un'iniziativa all'Ospedale Fatebenefratelli - Isola Tiberina a Roma. Oggi lo showman siciliano, premiato con una medaglia per il suo impegno decennale a favore dell'ospedale romano, ha inaugurato il nuovo reparto di Terapia intensiva neonatale.