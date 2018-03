17enne muore mentre nuota in piscina

Foto di repertorio (Fotogramma)

Un ragazzo di 17 anni è morto a causa di un malore improvviso mentre nuotava in piscina a Caivano, in provincia di Napoli. Il giovane, originario di Casalnuovo, si stava allenando nella vasca del Delphinia Sporting Club quando ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare, il ragazzo è deceduto sul posto. La salma è stata trasportata al Secondo policlinico di Napoli dove sarà sottoposta ad autopsia. Indagano i Carabinieri della tenenza di Caivano.