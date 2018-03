Fuga dal freddo

Martinica (Foto Tripadvisor)

Sei stanco di freddo, pioggia, maglioni e cappelli? Spiagge bianche, tramonti da cartolina, acque cristalline potrebbero essere più a portata di mano di quanto pensi. Da Cuba ai Caraibi passando per Portorico, le Bahamas e le Cayman: potrebbero diventare in primavera meta di un viaggio indimenticabile, ricorda 'Tripadvisor'.

Per quanto riguarda i Caraibi, "Forse non tutti i viaggiatori sanno che gran parte di questa zona non è stata colpita dagli uragani e che la maggior parte delle isole che hanno subito danni hanno lavorato duramente per prepararsi in tempo per la stagione turistica del 2018” ha dichiarato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia.

Cuba, ad esempio, con le sue incantevoli spiagge e la vivace vita notturna, è la destinazione più conveniente per un soggiorno nel periodo primaverile con una tariffa media degli alloggi pari a 117 euro. L’isola, colpita lo scorso anno dall’uragano Irma, ha recuperato il suo splendore ed è pronta ad accogliere i turisti di tutto il mondo. I viaggiatori che hanno flessibilità sulle date del viaggio possono risparmiare circa il 12% organizzandolo a maggio, che è risultato il mese più conveniente in base al report 'Caribbean travel pricing'.

Martinica, anche nota come 'L’isola dell’estate senza fine' è la seconda destinazione con le tariffe medie più convenienti con un costo medio a notte pari a 132 euro. I viaggiatori che hanno un budget a notte pari a circa 150 euro possono invece programmare e prenotare su TripAdvisor il loro viaggio a Guadalupa, Bonaire e Curaçao per trovare l’hotel più adatto a loro.

Anche Repubblica Domenicana e Porto Rico hanno guadagnato un posto nella Top 10 del report 'Caribbean travel pricing' con una tariffa media a notte rispettivamente di 166 e 193 euro: organizzando il soggiorno in queste destinazioni nel mese di maggio i viaggiatori potranno risparmiare il 15% e il 12%.

Le tariffe delle strutture presenti nelle meravigliose isole di Grenada, Barbados e Bahamas sono un po’ superiori e si attestano attorno ai 300 euro. Le Isole Cayman e Turks e Caicos offrono numerosi hotel di lusso e alcune delle spiagge vincitrici dei premi Travelers’ Choice di TripAdvisor. Anche se un viaggio in queste due isole in generale ha un costo superiore (514 euro per le Cayman e 620 per Turks e Caicos), prenotando a maggio è possibile risparmiare rispettivamente il 29% e il 27% rispetto alla tariffa media del periodo primaverile.

Chi è stufo dell’inverno e vuole partire per una vacanza al caldo nel mese di marzo può optare per le Bermuda: in questo mese infatti l’isola offre le tariffe più convenienti per il periodo analizzato dallo studio, con un costo medio inferiore del 32% rispetto alla media primaverile (425 euro).