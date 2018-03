"Non sono razzista, ho sparato al primo che passava"

(Fotogramma)

"Non sono un razzista, non gli ho sparato perché un nero. Non ho fatto caso al colore della pelle, ho sparato al primo che passava per strada". Così Roberto Pirrone, pensionato di 65 anni, ha risposto alle domande del gip del Tribunale di Firenze, Alessandro Moneti, nell'interrogatorio di garanzia oggi nel carcere di Sollicciano.

Pirrone, che lunedì mattina ha ucciso il senegalese Idy Diene, 54 anni, sul ponte Vespucci, ha escluso di aver agito con un movente razzista. Al giudice Moneti ha raccontato anche di essere amico di alcuni senegalesi, con cui in passato ha lavorato.

Pirrone poi ha detto di non ricordare bene cosa è successo in quegli attimi sul ponte Vespucci, dove si era recato - confermando la prima versione fornita al pm Giuseppe Ledda - per togliersi la vita con la pistola per una serie di problemi economici che l'affliggono. L'udienza di convalida dell'arresto è durata quasi due ore.

"E' disperato e affranto per ciò che è accaduto. Vorrebbe buttarsi ai piedi della moglie e chiedere perdono. Ma esclude categoricamente il movente razziale", ha detto il suo avvocato Francesca Capei Chiaromanni, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto nei confronti del tipografo in pensione. Il gip, dopo la convalida del provvedimento della Procura, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Dall'autopsia eseguita ieri all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Careggi è emerso che Idy Diene è stato raggiunto da tre colpi di pistola: uno al petto, uno alla spalla e uno alla testa.

Gli accertamenti medici e scientifici da parte degli investigatori proseguono per accertare la sequenza dei proiettili. Alcuni colpi partiti dall'arma di Pirrone, inoltre, sarebbero andati a vuoto.