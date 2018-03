Sindaco prende multa e se la prende con i vigili

(fermo immagine video Facebook Roberto Dipiazza)

Parcheggia al posto riservato alla municipale, prende la multa e se la prende con i vigili. Protagonista della vicenda è il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza che, in un video su Facebook, esprime il suo disappunto per la contravvenzione ricevuta scagliandosi contro la polizia locale. "Io non giro con l'autista perché uso la mia auto", esordisce il primo cittadino nel filmato social, prima di raccontare quanto accaduto.

"Questa mattina sono arrivato dietro al Comune non c'era spazio perché i miei vigili non fanno il loro dovere di controllare - lamenta Dipiazza - Ho lasciato l'automobile al posto dei vigili e mi hanno fatto la multa". "Molto, molto interessante - commenta - andrò immediatamente a pagarla ma da oggi controllerò con molta attenzione l'operato della polizia municipale di Trieste".

"Bravo sindaco", scrive un utente, complimentandosi con il primo cittadino, "Hanno fatto semplicemente il loro lavoro", osserva un altro, prendendo le difese dei vigili. Ma c'è anche chi, tra i complimenti e le critiche al sindaco, tenta di chiudere la questione con poche parole: "La legge è uguale per tutti".