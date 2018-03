Prepara biscotti alla marijuana e mette ko i genitori

Fotogramma

Simpatica canaglia. Hanno mangiato dei biscotti pensando fossero al cioccolato, mentre il figlio negli ingredienti ci aveva messo anche la marijuana, e si sono sentiti male. E' accaduto a Udine dove marito e moglie, rispettivamente di 60 e 58 anni, hanno richiesto l'intervento del 118 per aver accusato un malore. La coppia, che non è in gravi condizioni, ha spiegato ai medici di essersi sentita male dopo aver assaggiato i biscotti.

Sono così partiti gli accertamenti dei carabinieri che hanno ascoltato il figlio che abita con loro. Il ragazzo, 19enne, ha ammesso di aver preparato i biscotti mettendoci anche marijuana. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I dolci, sequestrati, saranno sottoposti ad analisi.