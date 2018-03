Roma, si allunga la Ztl

(AdnKronos)

"Stamattina in commissione abbiamo dato il via libera alla delibera di indirizzo, che approderà presto in Aula Giulio Cesare, che prevede la progressiva estensione dell'orario della Ztl Centro Storico , dapprima alle 19 ed entro un anno alle ore 20". Così in un post su Facebook il presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, Enrico Stefano.

"Allo stesso tempo verrà studiata la possibilità di 'avvicinare' gli orari delle Ztl Trastevere e Centro Storico che ad oggi, essendo diversi, rischiano spesso di far diventare le due zone una il parcheggio di scambio dell'altra - prosegue -. Vogliamo infine rivedere le categorie e le tariffe secondo principi di equità e progressività".

COMMERCIO - "Voglio sottolineare, ancora una volta, che il commercio al dettaglio avrà molti vantaggi come è avvenuto in una qualsiasi città italiana o europea dove sono stati adottati provvedimenti simili - aggiunge -. Ad oggi infatti, dopo le 18, attuale orario di apertura dei varchi, si genera quasi esclusivamente traffico di attraversamento che non fa altro che rendere ancor meno vivibile il centro storico e quindi le possibilità per le persone di vivere gli spazi pubblici e commerciali".

BUS - "Allo stesso tempo invece, riducendo il carico di automobili, il trasporto pubblico da subito diventa più performante, consentendo quindi agli stessi cittadini che vogliono raggiungere il centro storico con i mezzi pubblici di farlo sicuramente con maggiore facilità - conclude Stefano -. Per quanto riguarda invece artigiani, restauratori, tappezzieri e altre categorie simili che richiedono trasporti 'pesanti', con l'aiuto di Roma Servizi per la Mobilità stiamo studiando dei permessi giornalieri e/o a tempo, per consentire ai loro clienti di raggiungere senza difficoltà le loro botteghe".