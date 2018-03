Auto si ribalta: morto giovane

Foto di repertorio (Fotogramma)

Un morto e tre feriti. E’ il tragico bilancio di un incidente stradale accaduto stamani intorno alle 6,30 sulla SS 195 Sulcitana che collega Sarroch a Cagliari. Un’auto per cause in corso di accertamento è uscita di strada ribaltandosi ed arrestando la sua corsa in una cunetta. A bordo 4 persone, tra i quali la giovane vittima, deceduta sul colpo. Sul posto stanno operando due equipaggi del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Cagliari, i Vigili del Fuoco e il 118. Non si conoscono le condizioni dei tre feriti che sono stati trasportati negli ospedali di Cagliari.