Crolla solaio, morta 90enne a Civitavecchia

Una donna di 90 anni è morta sotto le macerie dopo il crollo del solaio della camera da letto della sua casa. E' accaduto a Civitavecchia, in via Olimpia 3, in una villetta a un piano.

La tragedia è avvenuta intorno alle 10.40: il cedimento ha riguardato una porzione di intonaco e solaio del lastrico solare del terrazzino.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro con una squadra e il mezzo speciale crolli per il recupero della salma.