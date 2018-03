Anziano strangolato in casa

(Fotogramma)

Il cadavere di un uomo di 83 anni è stato trovato intorno all’ora di pranzo nel suo appartamento in via Peluso, nel centro di Taranto. Si tratterebbe di omicidio. L’uomo potrebbe essere deceduto per strangolamento. Sull’episodio sono in corso indagini dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti il medico legale, il pm di turno e i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche.

Intanto, i militari stanno vagliando la posizione di una persona, al momento trattenuta nella caserma di viale Virgilio del capoluogo per accertamenti, che sarebbe coinvolta nell'omicidio dell’anziano.