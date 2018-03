'Scusate, ho un tumore': uccide la madre e si suicida

Ha ucciso la mamma di 101 anni con un colpo di pistola, poi ha chiamato il 112 per dare l’allarme e infine si è suicidato. E’ accaduto questa mattina intorno alle 8.30 a Rivoli, nel torinese. Protagonista un uomo di 77 anni. All’arrivo sul posto i carabinieri hanno trovato una lettera in cui l’uomo dice di avere un tumore al pancreas e si scusa per il gesto. L’arma con la quale l’uomo ha ucciso l’anziana madre e si è suicidato è risultata legalmente detenuta con documentazione regolarizzata nel 2015.