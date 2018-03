Week end con la consigliera per Di Maio

(Facebook /Giovanna Melodia)

Trentasei anni, avvocato, consigliera comunale a Cinque Stelle ad Alcamo. Giovanna Melodia 'avvistata' a Castellammare del Golfo fianco a fianco con Luigi Di Maio. Dopo le indiscrezioni del settimanale 'Oggi' - che aveva raccontato di un avvicinamento fra il leader M5S e la vicepresidente del consiglio comunale della cittadina siciliana, fresca di separazione dall'ormai ex marito -, ecco che la presunta coppia viene 'pizzicata' da alcuni turisti durante una rilassata passeggiata sulle spiagge del trapanese.

A diffondere l'immagine rubata ai pentastellati, il quotidiano locale AlqamaH, che racconta di un week end in provincia di Trapani, tra Castellammare del Golfo, Alcamo e Marsala per Di Maio, pausa siciliana allietata dalla compagnia di Melodia che "non è certamente inaspettata e non è passata inosservata. Infatti, come rivelato da diversi quotidiani di gossip in questi ultimi mesi, non è più un segreto la sua relazione con la giovane consigliera comunale del M5S alcamese Giovanna Melodia".

I due, racconta ancora la cronaca locale, "sono stati avvistati insieme in giro per la città di Castellammare del Golfo a godersi il sole primaverile. Di Maio e Melodia si sono concessi una lunga passeggiata approfittando del clima quasi estivo di questi giorni. In particolare sono stati visti al Belvedere, alla spiaggia plaia e alla Cala Marina di Castellammare del Golfo. Dopo si sono spostati a Marsala, per una visita allo stagnone e alla zona del marsalese".