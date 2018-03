'Lady-rolex' colpisce ancora

Fotogramma

Si è avvicinata ad una donna per chiederle un'informazione e per ringraziarla della risposta ricevuta le ha stretto la mano e l'ha salutata. Non era una gentilezza, ma uno stratagemma per rubare il rolex che la vittima aveva al polso. E' accaduto a Frosinone, ma 'lady-rolex', una giovane donna spagnola, è stata denunciata dagli agenti della squadra volante della Questura. L’accusa è furto con destrezza e dovrà rispondere di due diversi 'colpi'.

Quando la donna si è accorta che al suo polso non c'era più il prezioso orologio, ha urlato e i passanti hanno chiamato subito le forze dell'ordine. Gli agenti delle volanti, arrivati sul posto, hanno raccolto informazioni per identificare la ladra. Dagli accertamenti è emerso che con lo stesso modus operandi era stato messo a segno un altro colpo, vittima un ragazzo di Ceccano. Il luogo dove è stato consumato il furto è monitorato dal sistema di videosorveglianza: le immagini hanno 'incastrato” la ladra, riconosciuta dalle vittime. La giovane, spagnola, è stata denunciata.