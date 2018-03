Il maltempo non molla, ma comincia ad allentare la presa. Avvio di settimana instabile sull'Italia, ma già da domani è previsto un temporaneo miglioramento. Ecco nel dettaglio l'analisi degli esperti del sito 3bmeteo.com

OGGI - Al Nord ancora tempo instabile su est Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con piogge in attenuazione serale. Discreto al Nordovest. Neve dai 1400m. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 13. Al Centro ancora molto instabile su Sardegna, tirreniche e Umbria con rovesci intermittenti. Ampie aperture sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 12 e 15. Al Sud tempo brutto sui settori tirrenici con rovesci e qualche temporale, variabilità e fenomeni più sporadici altrove. Temperature in calo, massime tra 14 e 19.

DOMANI - Al Nord previsto tempo instabile su est Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Generalmente più soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 13 e 14. Al Centro si prevede locale instabilità su tirreniche e Dorsale appenninica con qualche breve pioggia. Più soleggiato sulle coste orientali. Temperature stabili, massime tra 14 e 15. Al Sud possibile ancora qualche piovasco tra Campania e Calabria tirrenica, generalmente più soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 14 e 17.