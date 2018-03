Morto Soffiantini, ostaggio per 237 giorni dell'Anonima

Giuseppe Soffiantini (Foto Fotogramma)

E’ morto in ospedale all’età di 83 anni l’imprenditore Giuseppe Soffiantini. Bresciano, fu rapito nel 1997 nella sua casa a Manerbio e rimase nelle mani dei sequestratori per 237 giorni. Il rapimento fu una delle ultime clamorose azioni dell’anonima sequestri al Nord Italia. Prima di essere liberato in provincia di Firenze, a Impruneta, i familiari pagarono un riscatto di cinque miliardi di lire.