Reddito cittadinanza, l'avviso di Poste

(FOTOGRAMMA)

Reddito di cittadinanza, italiani divisi tra confusione e avvisi di allerta da parte delle autorità. Mentre in alcuni centri di assistenza fiscale o agli sportelli dei sindacati si è registrato un aumento del flusso di persone che chiedono informazioni sulla misura, "in queste ore - rende noto la polizia - si sta diffondendo un tweet riportante un presunto avviso da parte di Poste Italiane S.p.A. sulla disponibilità del ritiro, presso gli uffici postali territoriali, dei moduli per la richiesta del Reddito di cittadinanza".

"Poste ha comunicato che si tratta di una notizia completamente falsa elaborata appositamente con loghi e colori dell’azienda al fine di renderla più credibile", si legge sul canale Facebook 'Una vita da social'.

RACCOMANDAZIONI - "Per essere certi sulla veridicità di avvisi e comunicazioni provenienti da enti pubblici o da società che forniscono servizi pubblici essenziali - conclude la polizia - è importante consultare i siti istituzionali e non affidarsi ad account o profili appositamente creati per creare disinformazioni su tematiche di notevole impatto sociale".