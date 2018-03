Attraversa la strada e muore investito da tir

(Fotogramma)

Un uomo di circa 80 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un tir mentre attraversava la strada in via Reggio a Pegli, delegazione nel ponente di Genova. E successo intorno alle 19: secondo le prime ricostruzioni il mezzo pesante era appena uscito dal vicino casello autostradale di Pegli e procedeva in direzione dell'Aurelia quando ha investito l'anziano pedone che stava attraversando. Sul posto 118 e auto medica ma l'uomo non c'è stato nulla da fare. In corso i rilievi da parte della polizia municipale e sezione infortunistica al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Grosse ripercussioni sul traffico in tutto il ponente, nella zona è stato necessario chiudere il castello autostradale.