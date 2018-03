Cade piastrella a scuola, ferito bimbo

(Fotogramma)

Un bambino di 6 anni della scuola elementare 'Pizzigoni' di Catania è rimasto ferito, in maniera apparentemente non grave, dalla caduta di una piastrella mentre si trovava in bagno. Il piccolo è stato soccorso da personale del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro in codice giallo. Il piccolo è poi stato dimesso. Sono in corso accertamenti amministrativi per chiarire la vicenda.