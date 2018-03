Napoli, ferisce passanti con bottiglia rotta

(Fotogramma)

Un cittadino nigeriano di 20 anni ha ferito tre persone a Napoli con una bottiglia rotta. Nel tardo pomeriggio di oggi il giovane, brandendo il collo di una bottiglia rotta, ha sferrato diversi fendenti ai passanti in corso Novara, nei pressi della Stazione centrale, ferendone tre. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti riuscendo a bloccare il 20enne in via Poerio. Il ragazzo era ferito a una mano. Sono in corso approfondimenti tossicologi. La posizione del 20enne è ancora in corso di definizione.