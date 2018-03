Roma, molesta ragazza su bus

Molestie sessuali a una ragazza a bordo di un autobus. Un uomo, tunisino, è stato bloccato dalla polizia del commissariato Salario Parioli e arrestato per violenza sessuale. Ricevuta una segnalazione, gli agenti sono intervenuti, in via Nomentana. L'uomo, 55 anni, dopo aver mostrato i propri genitali, aveva iniziato ad infastidire la donna. E' stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato.