Stilista impiccata, riesumata la salma

(Fotogramma)

Sono iniziati i nuovi accertamenti sul caso di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa a un albero di piazza Napoli, a Milano, il 31 maggio 2016. Stamane il corpo della giovane è stato riesumato (presente alle operazioni la sorella Giorgia) e trasferito all'istituto di medicina legale del policlinico San Matteo a Pavia, dove viene sottoposto ad alcune tac per cercare di capire l'esatta causa del decesso.

L'indagine, dopo una richiesta di archiviazione, è stata riaperta dal pm milanese Gianfranco Gallo, e vede indagato per omicidio volontario aggravato Marco Venturi, 41 anni, ex fidanzato di Carlotta, che era con lei quella notte. Gli esiti degli accertamenti di oggi, disposti dal gip Alfonsa Ferraro e che si svolgono alla presenza dei consulenti delle parti, dovrebbero essere noti tra una settimana circa. I risultati saranno depositati nella relazione dei periti incaricati, Giovanni Pierucci e Rosangela Invernizzi.

Le indagini ripartono quindi da una nuova autopsia voluta dal pubblico ministero Gallo viste le "risultanze contrastanti delle consulenze tecniche già disposte". I nuovi accertamenti dovranno stabilire se, come sostiene l'accusa e la famiglia di Carlotta, Venturi abbia avuto un ruolo nella morte della stilista. Inizialmente il fidanzato è stato indagato per istigazione al suicidio, capo di imputazione poi modificato in omicidio volontario aggravato. Un'inchiesta complessa, passata anche per una richiesta di archiviazione, poi revocata, dove l'esito della nuova autopsia è da valutare insieme agli accertamenti tecnici della polizia, alle consulenze già eseguite, alle deduzioni della difesa dell'indagato (l'avvocato è Andrea Belotti) e alle consulenze volute dalla famiglia di Carlotta, difesa da Gian Luigi Tizzoni e Paolo Pieragostini. Tra gli atti anche le immagini delle telecamere presenti in piazza Napoli che inquadrerebbero il fidanzato della 37enne in un orario diverso rispetto a quanto dichiarato.