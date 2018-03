Voragine sulla Gianicolense

(foto da Twitter/Vigili del fuoco)

Una voragine si è aperta, la notte scorsa, lungo la circonvallazione Gianicolense, a Roma. Due auto, parcheggiate lungo la strada, sono rimaste coinvolte: una vettura, in particolare, è in parte sprofondata nella maxi buca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e spostato, col supporto dell'autogru, i due veicoli coinvolti.