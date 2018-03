Arrestato attore di Gomorra

(Fotogramma)

C'è anche un attore del film 'Gomorra' di Matteo Garrone tra gli arrestati nel blitz dei carabinieri di ieri mattina effettuato nell'ambito delle indagini sullo spaccio di droga nel Lotto P di Scampia, noto anche come 'Case dei puffi'. Si tratta di Salvatore Russo, detto 'Totoriello', 55 anni. Nel film 'Gomorra' del 2008, tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, Salvatore Russo impersonava un affiliato alla camorra che 'addestrava' le future vedette sparando contro il giubbotto antiproiettile che indossavano, testando così il loro coraggio.

Russo è l'ennesimo interprete della pellicola a finire in manette. Il 55enne era stato già arrestato il 26 novembre 2016 nel corso di un blitz dei carabinieri sempre nelle 'Case dei puffi', colto in flagranza mentre fungeva da vedetta ordinando i tossicodipendenti in attesa per l'acquisto delle dosi di eroina o cocaina. Le indagini che hanno portato al provvedimento emesso oggi dal gip di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, hanno fatto luce su una struttura criminale dedita all'approvvigionamento, alla gestione e alla vendita di stupefacenti che reclutava corrieri, spacciatori e soggetti incaricati della sola detenzione della droga da smerciare al dettaglio.