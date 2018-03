MillionDAY, vinto un milione di euro

La fortuna fa tappa per la seconda volta in provincia di Catania. Nell'estrazione di ieri del 'MillionDAY' la dea bendata ha baciato un giocatore di Mazzarrone che ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti, realizzando così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando 1 euro.

I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati: 9, 16, 19, 31 e 53. La vincita è stata realizzata presso la ricevitoria di via Botteghelle 65. A un mese dal lancio, il MillionDAY ha regalato vincite in tutta Italia per oltre 12 milioni 900 mila euro. L'ammontare delle vincite di seconda categoria, finora distribuite, informa Lottomatica, sono arrivate a oltre 1.300.