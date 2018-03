Morto vigilante aggredito in metro

(Fotogramma)

E' morto stanotte all'ospedale Cardarelli di Napoli Franco Della Corte, 52enne guardia giurata aggredito all'alba dello scorso 3 marzo alla stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli. Da allora l'uomo era ricoverato in ospedale per le gravi ferite riportate nell'aggressione. Alcuni giorni fa a Marano, città della provincia di Napoli in cui risiede, circa 300 persone hanno partecipato a una fiaccolata promossa dai familiari in segno di solidarietà nei confronti del 52enne e contro la violenza. Dopo aver combattuto quasi due settimane in ospedale, Della Corte è deceduto intorno alle 3.30 di oggi.