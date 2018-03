Agguato ad amanti in auto, lei muore

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Omicidio ieri sera a Reggio Calabria. Sul torrente di Gallico malviventi hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro un’auto a bordo della quale si era apparta una coppia di amanti. Lo rende noto la polizia spiegando che a bordo del veicolo c'erano Demetrio Lo Giudice, reggino di 53 anni, già coinvolto nell’operazione 'Eremo', ritenuto elemento di spicco dell’omonima cosca di ‘ndrangheta e già sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale, e Fortunata Fortugno, reggina di 48 anni, entrambi coniugati.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i killer si sono avvicinati all’auto sulla quale si trovava la coppia ferendo l’uomo al braccio e colpendo la donna alla testa per poi darsi alla fuga. Inutile la corsa al pronto soccorso dell’Ospedale Riuniti da parte dell’uomo per salvare la donna: la 48enne è giunta già cadavere al nosocomio.

Immediato l’intervento del personale della Polizia in servizio presso la Squadra Mobile, le Volanti e la Polizia Scientifica che si è recato sul posto per i rilievi e gli accertamenti del caso. Al momento nessuna ipotesi resta esclusa, compresa quella del delitto consumato per motivi passionali. Le indagini sono condotte a 360 gradi dalla Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Reggio Calabria, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, finalizzate a ricostruire l’esatta dinamica del gesto e a individuare gli autori del delitto.