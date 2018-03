Mariam, la mamma: "Era già stata aggredita"

(Fotogramma)

Era già stata aggredita dalla baby-gang al femminile. Sia la 18enne Mariam che la sorella più piccola, Mallak, erano state picchiate già ad agosto: alla prima avevano rotto la gamba, mentre avevano preso a pugni la 15enne. A denunciarlo alle Iene in esclusiva in un servizio, realizzato da Pablo Trincia, che andrà in onda domenica sera, è Nasreeen, madre della ragazza, morta dopo l'ennesima aggressione dal branco di bulle a Nottingham in Inghilterra. Le ragazze l'avevano presa di mira da qualche tempo. "Tre settimane fa, il 20 febbraio, si trovava su un autobus assieme a un suo amico, che ha tentato di proteggerla dal gruppo delle ragazze che l'hanno aggredita a calci e pugni, come si vede anche in un video che sta girando su Internet". "Proprio quel giorno - rivelano alla trasmissione - aveva saputo di essere stata ammessa alla facoltà di Ingegneria. Una volta portata in ospedale, nonostante dicesse di stare molto male, l'hanno rimandata a casa. La mattina dopo era già in coma".

Mariam, ragazza italiana di origini egiziane, era nata e cresciuta a Ostia, trasferendosi poi a Nottingham "con la famiglia" quattro anni fa. Il padre voleva farla studiare lì insieme alla sorella e al fratello di 12 anni, ma lei, dice la madre alle Iene, "non ci voleva stare".

Intanto, sulla morte della ragazza la Procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio. Il fascicolo è affidato al sostituto procuratore Sergio Colaiocco.