Maxi furto nel Quadrilatero della moda

Furto nella notte nel negozio 'Miu Miu' in via Sant'Andrea a Milano, nel Quadrilatero della moda. Poco dopo le 4 della scorsa notte alcuni ladri hanno forzato la porta di ingresso della boutique della casa di moda del gruppo Prada e, in pochi minuti, hanno rubato abiti, scarpe e borse. Il valore del bottino è stato quantificato in 160mila euro. I ladri, ripresi dalle telecamere, hanno fatto scattare l'allarme, ma il colpo è durato pochi minuti. Sul caso lavora anche la polizia scientifica.