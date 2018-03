Vendeva 'caramelle' di marijuana

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Le incartava come fossero caramelle. I carabinieri di Monticiano nel senese hanno sorpreso in casa un cittadino albanese di 30 anni con 300 grammi di marijuana e l'attrezzatura necessaria per l'originale confezionamento. L'uomo è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente e sottoposto ai domiciliari in attesa della decisione del giudice per le indagini preliminari.

Da tempo i militari stavano lo stavano tenendo sotto controllo. Il 30enne era arrivato con la moglie e i figli dall'Emilia Romagna. Nonostante sembrava non avere mezzi di sussistenza, riusciva a mantenere tutta la famiglia. La situazione appariva sospetta ed è così scattata la perquisizione.

In attesa del processo e considerata l'esigenza dell'uomo di poter provvedere ad un figlio in tenerissima età, il giudice gli ha concesso di potersi cercare un lavoro, imponendogli però, con obbligo di dimora, di non allontanarsi da Monticiano dalle ore 22 di sera alle 6 di mattina di ogni giorno.