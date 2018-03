"Aiutatemi a trovare mio figlio"

Giovanni Cherchi in una foto pubblicata su Facebook dalla mamma Francesca Murgia

Un grido d'aiuto attraverso i social. E a lanciarlo è Francesca Murgia, mamma di Giovanni Cherchi, scomparso nel nulla il 28 febbraio. Il ragazzo, che compirà a breve 22 anni, secondo la mamma "potrebbe essere in qualunque parte d'Italia o addirittura all'estero". Partito per Genova in cerca di lavoro nel settore alberghiero il 15 gennaio, risulta irraggiungibile dalla fine del mese scorso. "Quando è partito - scrive la mamma sul suo profilo Facebook chiedendo di condividere ogni appello utile alla ricerca - aveva dei jeans, scarpe grige e nere e un giubbotto nero. Ha con sé uno zaino grigio marca "Invicta". È di Uri (SS) in Sardegna. Ha i capelli castani e gli occhi castano-verdi. È nato il 31 marzo del 1996".

"Nel suo vagabondare - si legge ancora in un altro post - non so se abbia avuto modo di farsi i capelli e la barba. Quindi presumibilmente il suo aspetto potrebbe essere trasandato. Ringrazio anticipatamente quanti faranno girare anche questo post .

Secondo la ricostruzione della sorella Veronica, il ragazzo potrebbe davvero trovarsi all'estero: l'ultima volta che è stato sentito dalla famiglia, Giovanni infatti ha detto di essere a Nizza.