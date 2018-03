Esplosione travolge vigili del fuoco: vittime

(Fotogramma)

Esplosione a Catania in un edificio della centrale via Garibaldi dove, a quanto si apprende, c'è stata una perdita di gas. Sono almeno tre le vittime, due di loro sono vigili del fuoco.

Altri due pompieri rimasti gravemente feriti sono stati trasportati all’ospedale Garibaldi. Non si esclude la presenza di una quarta vittima.

La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche il sindaco Enzo Bianco.

"Sono qui dove c'è stata l'esplosione, in via Garibaldi 316. Una tragedia. Due vigili del fuoco morti, due gravi. Un civile morto. Esplosione di bombola - ha scritto il sindaco su Facebook - Sono qui ad abbracciare i vigili del fuoco! Una dolorosa tragedia per la città".