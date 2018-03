Incidenti e code, tilt Roma

(Fotogramma)

Roma congestionata dal traffico. Si va delle code per un incidente sulla Pontina fino ai rallentamenti da Tor de' Cenci a viale Europa per traffico intenso. Sul Grande Raccordo Anulare, in interna, code tra Casilina e Ardeatina anche qui per incidente; in esterna, invece, tra la Roma-Fiumicino e la Casilina. Lo riferisce Astral Infomobilità precisando che sono 5 km di code sul Tratto Urbano dell’A24 da Settecamini alla Tangenziale est verso il centro.

E' di 1 km di code anche sulla Diramazione Roma sud, da Torrenova al raccordo, per le difficoltà di immissione. Incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton verso l’Eur. Le consolari: si rallenta sulla Cassia da La Storta alla Giustiniana, sulla Nomentana da Tor Lupara a Colleverde e infine sull’Appia da Santa Maria delle Mole a Capannelle in direzione della capitale.

UN MORTO NELLA NOTTE - Una persona è morta ed un'altra è rimasta ferita in uno scontro tra due vetture avvenuto nella notte sul Grande Raccordo Anulare, corsia interna, tra le uscite Nomentano e San Alessandro. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto un uomo, deceduto, dalle lamiere di un'auto. Il conducente dell'altra vettura è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, sembra non in pericolo dio vita. Sul posto l'autorità compentente per i rilievi del caso.