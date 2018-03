Mariam uccisa per uno scambio di persona?

Mariam Moustafa con la sorella Mallak (foto da Facebook)

Potrebbe essere stata vittima di uno scambio di persona Mariam Moustafa, la 18enne italiana morta dopo un'aggressione da parte di un branco di bulle a Nottingham. Secondo quanto raccontato dalla sorella 15enne Mallak al 'Sun', ad agosto lei e Mariam sarebbero state prese di mira dal gruppo di ragazze in un parco vicino casa. "Non sapevo chi fossero, non erano della nostra scuola - ha spiegato Mallak al tabloid britannico - ci hanno attaccate perché dicevano che le stavamo fissando e ci hanno colpite entrambe".

Nel febbraio scorso, mentre sta camminando in Parliament Street, a Nottingham, Mariam si imbatte nelle stesse ragazzine incontrare quel giorno d'estate. "Erano dieci di loro - ha raccontato Mallak -. Mariam le riconobbe dopo il primo attacco. Provò a scappare ma loro iniziarono a urlare e la inseguirono. Una volta raggiunta, le chiesero se ci fosse lei dietro al profilo Instagram chiamato 'Black Rose'". Mariam disse che avevano sbagliato persona.

"Replicarono dicendole che era una bugiarda e iniziarono a picchiarla" ha aggiunto Mallak. Mariam allora salì su un autobus, cercando di sfuggire alle grinfie della gang, ma venne inseguita a bordo del mezzo e aggredita di nuovo. Le immagini di sicurezza dell'autobus, che mostrano cosa è successo nei momenti successivi, sono state consegnate alla polizia.