Si è ucciso il marito di Imma

Si è suicidato il marito di Immacolata Villani, la donna di 31 anni, uccisa ieri davanti alla scuola elementare dove aveva accompagnato la figlia di 9 anni. Il corpo senza vita di Pasquale Vitiello è stato trovato questa mattina in un rudere circondato dalla vegetazione in via Vicinale Mauro Vecchio, a Terzigno, in provincia di Napoli. L'uomo si è tolto la vita con la stessa arma con la quale ha sparato alla moglie.

Vitiello era ricercato da ieri per l'omicidio della moglie. Prima del delitto, la donna ieri mattina è stata vista discutere animatamente con un uomo che, al culmine della lite, le ha sparato un colpo alla testa ed è poi fuggito a bordo di uno scooter. Gli investigatori hanno ritenuto dal primo momento che l'omicida potesse essere il marito della donna. Imma pochi giorni fa aveva denunciato l'uomo per maltrattamenti ed era andata via di casa insieme alla figlia.