Si dimette monsignor Viganò

(Fotogramma)

Papa Francesco "ha accettato la rinuncia di mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione". Lo fa sapere una nota del Vaticano, spiegando che "fino alla nomina del nuovo Prefetto, la Segreteria per le Comunicazioni sarà guidata dal segretario del medesimo dicastero, mons. Lucio Adrian Ruiz".

Nei giorni scorsi Viganò era finito al centro di polemiche in seguito alla diffusione di una versione non integrale della lettera di Benedetto XVI su Papa Francesco.

Successivamente il testo era stato reso noto nella sua interezza "per dissipare ogni dubbio", come spiegava la Segreteria per la Comunicazione del Vaticano, precisando che la scelta della diffusione parziale della lettera era stata motivata dalla "riservatezza e non da alcun intento di censura".