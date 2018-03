Esplode palazzo a Catania: 3 morti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' di 3 morti, tra cui 2 vigili del fuoco, il bilancio dell'esplosione avvenuta ieri a Catania in un edificio della centrale via Garibaldi. Altri due pompieri sono rimasti gravemente feriti.

La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Secondo una prima ricostruzione una squadra di Vigili del fuoco, dopo la segnalazione dei vicini per una fuga di gas, è intervenuta in via Garibaldi. I pompieri avrebbero utilizzato una motosega per tagliare il catenaccio. Quando però l'attrezzo avrebbe toccato la catena, la scintilla ha innescato l'esplosione che ha investito i vigili del fuoco.

"E' una tragedia immane", scrive in una nota la Fp Cgil Vigili del Fuoco nazionale. "In questo momento di grande dolore - si legge nel comunicato -, il nostro pensiero e la nostra vicinanza ai loro cari”.