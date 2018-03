Roma, domani sciopero bus e metro

(FOTOGRAMMA)

Giovedì a rischio per chi deve muoversi con il trasporto pubblico a Roma. Dalla notte, infatti, inizieranno gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb "contro la soluzione del Concordato - si legge sul sito dell'Unione sindacale di base - perché è una strada molto difficile da portare a termine. Soprattutto senza ritorno. Se qualcosa va storto Atac fallisce".

Le agitazioni interesseranno sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo) che i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl, ricorda il sito di 'Muoversi a Roma'.

NOTTURNI - Nella notte tra mercoledì e giovedì, a rischio il servizio dei bus notturni (linee N) e della 913 (linea normalmente in funzione 24 ore su 24). Lo sciopero non avrà effetti invece sulle linee di bus extraurbane gestite da Cotral e sulle ferrovie regionali di Trenitalia che, quindi, saranno regolarmente in servizio.

ZTL SPENTE - Resteranno inoltre aperte al libero transito le 'Zone a traffico limitato' diurne di Centro e Trastevere.

GARANZIA - Durante le proteste saranno infine in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Per gli aggiornamenti in tempo reale, tutte le info su muoversiaroma.it.