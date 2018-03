Roma, si sente male e l'auto prende fuoco

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Perde il controllo dell'auto per un malore. La signora di 74 anni ha perso improvvisamente il controllo della macchina che è andata a sbattere contro un'altra posteggiata, prendendo fuoco a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia che è riuscita, rompendo il vetro anteriore dell'auto a tirare fuori la donna, ricoverata all'ospedale di Tor Vergata. Le portiere erano, infatti, bloccate per un mal funzionamento. Prognosi di sette giorni per gli agenti che, per salvarla, sono rimasti intossicati dal fumo.