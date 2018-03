Rossetti e mascara 'a ruba': colpo da mezzo milione a Cremona

Avevano sottratto oltre 33 mila pezzi tra rossetti, lucidalabbra, mascara e fondotinta delle più famose marche in commercio, ma il furgone a bordo del quale stavano fuggendo si è rotto costringendoli a chiedere l'aiuto di un carro attrezzi e finendo per essere individuati dai carabinieri. Si tratta di due uomini di origine rumena residenti nella provincia di Bergamo, denunciati per furto aggravato in concorso. E' accaduto nella notte tra domenica e lunedì scorsi, in provincia di Cremona.

I due avevano preso di mira una grossa ditta di cosmetici di Vaiano. Dopo aver forzato una finestra e una volta disattivato l’allarme, hanno caricato su un furgone con targa straniera, nascosto poco distante, tre bancali di cosmetici.

Nell’uscire dal deposito, però, a causa del carico troppo pesante, hanno urtato con la parte sottostante del veicolo contro un cuneo che ha provocato la rottura della coppa dell’olio, rendendo il mezzo inutilizzabile dopo poche centinaia di metri.

I malviventi non si sono dati per vinti e hanno nascosto il furgone in una via poco trafficata. Poi, nel corso della mattinata successiva, hanno chiesto l’intervento di un autosoccorso.

Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le indagini e dalle immagini delle telecamere della ditta hanno notato la presenza di quel mezzo e l’olio a terra. E dopo aver svolto accertamenti in tutti gli autosoccorsi stradali della zona, ne hanno individuato uno che ha confermato di aver recuperato il mezzo.

Il veicolo era ancora in custodia e all'interno è stata trovata tutta la refurtiva, che è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Sul mercato la merce asportata avrebbe fruttato oltre mezzo milione di euro.