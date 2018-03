Cratere Appia

Tre metri per quattro, con una profondità di 5 metri. Sono le dimensioni del 'cratere' che si è aperto sulla carreggiata della circonvallazione Appia, chiusa all'altezza del civico 146.

"La voragine è grande 3 metri per 4, per una profondità di 5 metri. Italgas e Acea sono sul posto per verificare i danni" riferiscono i Vigili Urbani. Le macchine che erano parcheggiate in prossimità della voragine sono state rimosse. La strada è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, il transito è consentito solo ai pedoni sul marciapiede al lato opposto.

Solo una decina di giorni fa, il 13 marzo, è accaduto un caso simile lungo la circonvallazione Gianicolense nella Capitale. In quel caso la voragine si era aperta di notte ed erano state sempre due le auto parcheggiate interessate dal cedimento del manto stradale: una vettura era addirittura sprofondata in parte nella maxi buca. Un'autogru dei vigili del fuoco era intervenuta per recuperare le due vetture.

Il 14 febbraio, invece, si era aperta la maxi voragine in via Livio Andronico, alla Balduina, che aveva inghiottito alcune auto parcheggiate: in tal caso il cedimento era avvenuto in prossimità di un cantiere.