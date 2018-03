Roma, auto in bilico sulla maxi voragine

Una maxi voragine si è aperta sulla circonvallazione Appia, a Roma, all'altezza del civico 97. La voragine, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, è larga 3 metri per 5 e profonda 6 metri. Due auto che erano parcheggiate, una Fiat Panda e un'Alfa Romeo, sono rimaste in bilico. I vigili del fuoco sono al lavoro per recuperare i veicoli. Non risultano persone ferite.