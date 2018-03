C'è sciopero, caos e traffico a Roma

Giornata di caos a Roma per lo sciopero dei trasporti. Le metro A-C sono chiuse, mentre la metro B è attiva con possibili riduzioni di corse. Chiuse le ferrovie Termini-Centocelle e Roma-Lido. Mentre la Roma-Viterbo è attiva con possibili riduzioni di corse.Le agitazioni di 24 ore sono state proclamate dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb che interessano sia la rete Atac sia i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Sono in vigore le fasce di garanzia: il servizio è regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Non è garantito invece il servizio dei bus notturni e della linea 913 nella notte tra mercoledì 21 marzo e giovedì 22 marzo.

Ripercussioni dello sciopero si registrano anche sul traffico della capitale. Sul Grande Raccordo Anulare traffico molto intenso sull’intero anello: in carreggiata interna, code dalla Cassia alla Roma-Fiumicino, in esterna, invece, dalla Casilina alla via del Mare. Lo riferisce Astral Infomobilità precisando che sul Tratto urbano della A24, 5 km di code dal Raccordo alla Tangenziale est, in direzione del centro, mentre nel senso di marcia opposto si rallenta da Tor Cervara al Raccordo.

Due km di coda anche sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo per le difficoltà di immissione. Incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton, verso l’Eur. Disagi verso l’Eur anche sulla Pontina, si sta in fila da Tor De’ Cenci a viale Europa. Si rallenta sulle principali Consolari in entrata a Roma: sulla Cassia da La Storta a Tomba di Nerone, sulla Casilina da Laghetto al Raccordo, e infine sull’Appia da Santa Maria delle Mole a Capannelle.