Scontro tra bus e rider

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Scontro tra un bus e un rider. E' successo in via Marconi a Bologna come riferisce in un post su Facebook il Riders Union Bologna, che da tempo denuncia le condizioni di lavoro prive di tutele dei fattorini che si muovono in bici per la città per portare a termine le consegne.

"Chi stasera era a pedalare nelle strade del centro di Bologna s'è trovato davanti una scena da brividi: in via Marconi una bici devastata, cartoni di pizza sull'asfalto, il parabrezza di un autobus in frantumi – scrive Riders Union Bologna, che al post sul social network ha allegato anche alcune immagini dello scontro -. Non conosciamo la dinamica dell'incidente che, per fortuna, secondo i primi aggiornamenti, ha lasciato illeso il nostro collega, ma una cosa dovrebbe essere chiara a tutti: non è più possibile mettere in pericolo la nostra vita per fare delle consegne!".

"Ancora una volta un fattorino costretto a fare un lavoro che non prevede alcuna garanzia sulla sicurezza e la salute né la benché minima copertura assicurativa – continua l'associazione -. Di fronte all'ennesimo episodio vogliamo urgentemente garanzie dalle istituzioni cittadine, dalle piattaforme e dai ristoranti: bisogna riconoscere il prima possibile a tutti i rider la copertura assicurativa obbligatoria e la fornitura dei dispositivi di sicurezza minimi per poter lavorare in un ambiente a elevato rischio".

"Rivendichiamo con ancora più forza tutto questo – conclude Riders Union Bologna - Noi non aspetteremo il morto. Mai più consegne senza diritti".