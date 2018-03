Pirata della strada fugge e gemello si costituisce: denunciati

Ha provato a sostituirsi al fratello gemello, che la scorsa notte a Milano, dopo aver provocato un incidente stradale, è fuggito, senza prestare soccorso alle quattro persone rimaste ferite. Ma sono stati scoperti dalla polizia locale e denunciati entrambi. La scorsa notte, poco dopo le 4, all'incrocio fra viale Famagosta e via Lope de Vega tre veicoli si sono scontrati per una mancata precedenza.

Quattro persone sono rimaste ferite e due delle auto coinvolte hanno preso fuoco. Il responsabile dell'incidente è però fuggito. Questa mattina mentre gli agenti del nucleo radiomobile stavano effettuando i rilievi dell’incidente, sul luogo dello scontro si sono presentati la proprietaria dell’auto che ha provocato l'incidente e un uomo, che ha dichiarato di essere al volante al momento dell'impatto. Gli agenti, attraverso testimonianze e le immagini delle telecamere, non hanno però trovato riscontri.

Alla fine l’uomo e la donna hanno confessato di aver mentito per proteggere il fratello gemello dell'uomo, che è stato rintracciato nella sua abitazione ed è stato denunciato per omissione di soccorso. Il fratello e la proprietaria dell’auto sono stati invece denunciati per autocalunnia e favoreggiamento.