Tiangong 1, come seguire la caduta in diretta

Traiettoria stazione satellitare cinese Tiangong 1 (foto dal sito Satview)

E' partita sette anni fa, il 30 settembre del 2011, e ora la Tiangong 1, sta tornando sulla Terra ed il rientro è incontrollato ma "non alla cieca". A seguire il lento avvicinamento del laboratorio spaziale sperimentale cinese ci sono i sensori di osservazione puntati da Terra e sui satelliti in orbita dalle agenzie spaziali di tutto il mondo che seguono il suo percorso orbitale e registrano la posizione ed il tasso di decadimento. Il rientro del 'Palazzo Celeste' - riferisce la Protezione Civile - potrebbe interessare il nostro Paese nei giorni di Pasqua, "in una finestra temporale che si apre il 28 marzo e si chiude il 4 aprile 2018 ". Ma è possibile seguire Tiangong-1 in tempo reale? Satview, la piattaforma che consente di monitorare la posizione di satelliti e altri corpi nello Spazio, mostra gli spostamenti della stazione spaziale cinese nel corso del tempo. Collegandosi al sito è possibile seguire la sua traiettoria considerando, tra i vari parametri, la velocità con cui viaggia e la distanza dalla Terra.