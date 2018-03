Allerta terrorismo a Roma: caccia a tunisino

Allarme ieri sera a Roma dove è scattata la ricerca di un tunisino indicato come un possibile attentatore. Verifiche sono infatti in corso su una missiva anonima, segnalata dalla rappresentanza italiana a Tunisi, su una presunta minaccia terroristica contro l'Italia. Nella missiva si fa il nome di un tunisino che, secondo quanto indicato nella lettera anonima, sarebbe intenzionato a compiere attentati a Roma. Indagini sono in corso come sempre avviene dopo segnalazioni di questo tipo. Sono stati allertati tutti i comandi dei carabinieri di Roma e i servizi esterni sul territorio, perché adottino tutte le misure volte a garantire la sicurezza dei cittadini e intervengano, rispettando scrupolosamente le procedure operative, in caso di rintraccio.