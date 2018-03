Roma, rientra allarme bomba Rinascente

(FOTOGRAMMA)

Momenti di tensione nel cuore di Roma. Una chiamata arrivata alla sede del 'Messaggero', nel primo pomeriggio, ha infatti segnalato la presenza di una bomba alla Rinascente di via del Tritone, facendo così scattare l'allarme.

Il palazzo è stato fatto evacuare e le forze dell'ordine hanno effettuato i controlli che hanno dato poi esito negativo. Verifiche effettuate anche alla Rinascente di piazza Fiume, dove tutto è rientrato poco dopo le 16:30.

TWITTER - In tempo reale, via Twitter, la cronaca di alcuni utenti che si trovavano sul posto. "Ci hanno appena fatto evacuare" si leggeva su un profilo del social network, dove sono state caricate anche immagini delle persone in strada.

"Spero sia stato solo un falso allarme... " ha aggiunto una utente, mentre un altro riportava: "Hanno fatto uscire tutti i dipendenti della Rinascente in via del Tritone".