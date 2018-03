"Non sono un terrorista, denuncio tutti"

Atel Mathlouthi (foto da Facebook/Chi l'ha visto?)

"Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha interrogato tutto il giorno. Denuncio tutti!". ''Chi l'ha visto?' ha rintracciato in Tunisia Atef Mathlouthi, il 41enne segnalato da una lettera anonima all'ambasciata italiana a Tunisi come possibile attentatore. Ad anticiparlo è lo stesso programma, che andrà in onda stamattina su Rai3.

Secondo quanto scritto nella missiva anonima, l'uomo sarebbe stato intenzionato a compiere attentati a Roma. Dopo la segnalazione, sabato sera è scattata la caccia all'uomo nella Capitale. La foto segnaletica del tunisino, diramata agli uffici investigativi, è stata diffusa da diversi media e tutti i comandi dei carabinieri di Roma e i servizi esterni sul territorio sono stati allertati.

Oggi l'allarme è rientrato: il tunisino al momento non è ritenuto un pericolo concreto e attuale, come rende noto la Questura di Roma, dove oggi si è svolta una riunione operativa presieduta dal Questore Marino. Nel corso della riunione sono stati pianificati i servizi di vigilanza, ordine e sicurezza connessi agli eventi religiosi in programma per la ricorrenza della Pasqua. "La vicenda - si legge nella nota della Questura - è in fase di ulteriore approfondimento, ma non ha determinato alcuna allerta in considerazione del fatto che, l'innalzamento standard della misure di sicurezza per Pasqua era stato già pianificato".