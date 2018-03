Ruby ter, Berlusconi a processo

(Fotogramma)

Il gup di Milano, Maria Vicidomini, ha rinviato a giudizio Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari. Rinvio a giudizio anche per le showgirl Giovanna Rigato, Aris Espinosa, Elisa Toti e Miriam Loddo che frequentavano Arcore e che devono rispondere di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

Al centro di questa tranche dell'inchiesta 'Ruby ter', che vede coinvolto il leader di Forza Italia, ci sono versamenti fino a novembre 2016 per quasi 400mila euro in cambio del silenzio di alcune ragazze.

Secondo l’accusa, rappresentata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio, Berlusconi avrebbe corrotto le quattro 'olgettine' per rendere testimonianze reticenti o 'aggiustate' nel processo Ruby, conclusosi con l’assoluzione definitiva dell’ex premier dalle accuse di concussione e prostituzione minorile.

Il processo inizierà il prossimo 9 maggio davanti ai giudici della quarta sezione penale.

"E' una decisione che non ci sorprende - ha commentato Federico Cecconi, legale di Berlusconi - Prendiamo atto del giudizio e crediamo che il processo sia la sede naturale per dimostrare, nel merito, l'inconsistenza delle accuse e l'estraneità di Berlusconi".