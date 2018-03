Trovato corpo alla foce del Tevere

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Trovato il corpo di un uomo, in stato di decomposizione, alla foce del Tevere. Dalle ore 18.30 circa i vigili del fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo nel comune di Fiumicino per recuperare il cadavere, di una persona ancora non identificata, dal fiume all'altezza del Capo due Rami, via Fiumara Grande.

Sul posto personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e Sommozzatori dei Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto. I sommozzatori hanno recuperato la salma con il gommone Rafting per poi trasportarla sulla banchina del Tevere. Sul posto l'Autorità competente.